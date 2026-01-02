После новогодней гонки хочется одного — тишины, тепла и людей, рядом с которыми можно быть собой. Устраивают большую ночёвку в пижамах: всё, как ты мечтал. reserve 8-921-410-44-40 FC/DC 18+ (только оригиналы документов) билет или бронь стола — проход без очереди