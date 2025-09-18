Slamdown Obsession Gig
Транспортный Переулок 10А
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900₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
FBC и Nauseating отправляются в большой тур. Slamming Brutal Death с примесью битдаун-хардкора, брутальный звук и андерграунд без прикрас. Будет громко, тяжело и по-настоящему. FBC (г. Ступино) Slamming Beatdown Nauseating (г. Челябинск) Slamming Beatdown Tumorflesh Rejection (г. Санкт-Петербург) Slamming Brutal Death No Poem (г. Санкт-Петербург) Hardcore
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