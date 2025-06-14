Sky Rae x Vnvnc
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Sky Rae возвращает женский рэп на улицы и покажет вживую, как она это умеет. Это больше, чем просто вечеринка. Это возможность собраться всем комьюнити и показать всем, как нужно отрываться. Ну так что? Станцуем jersey? FC/DC На входе могут попросить оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.
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