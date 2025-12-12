Камерная экскурсия в скрытый особняк Брусницыных в Петербурге: подлинные интерьеры, истории семьи и ощущение закрытого купеческого дома с лёгкой мистикой. Что тебя ждёт: В старом фабричном квартале Петербурга за неприметным фасадом скрыт особняк купцов Брусницыных. На этой экскурсии ты войдёшь в подлинные интерьеры и увидишь купеческий Петербург изнутри. Ты поднимешься по парадной лестнице и пройдёшь по залам, которые редко открывают публике. Белый танцевальный зал с «зеркалом Дракулы», парадная столовая с бараньими головами, мавританская курительная и гостиная в стиле рококо с морскими раковинами и драконами создают особую, чуть мистическую атмосферу. Камерная группа и живой рассказ гида помогут рассмотреть детали и не спешить. Здесь легко почувствовать себя не туристами, а гостями скрытого петербургского особняка. Почему стоит пойти: — Редкий доступ в особняк Брусницыных с подлинными интерьерами. — Камерная группа до пятнадцати человек и внимательный рассказ гида. — Спокойная прогулка по Петербургу для тех, кто устал от стандартных маршрутов. Важно знать: — Экскурсия для гостей 12+. — Особняк не приспособлен для посетителей с ограниченной мобильностью. — Нужна удобная обувь. — Перенос возможен не позднее чем за 72 часа. Если хочется тихой, глубокой встречи с Петербургом без спешки, эта прогулка может стать твоим маленьким открытием.