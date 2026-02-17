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Тёплый вечер в кругу друзей в Camper Bistro. Команда афроамериканок проводит для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии. Кинопоказ проходит без билетов — достаточно выбрать блюдо и напиток по меню.
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