Тёплый вечер в кругу друзей в Camper Bistro. Команда афроамериканок проводит для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии. Кинопоказ проходит без билетов — достаточно выбрать блюдо и напиток по меню.