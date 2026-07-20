Как жить в мире, где всё постоянно меняется и при этом не развалиться внутри самому? «Скрижали адаптивности» — это не лекция и не тренинг в привычном смысле. Скорее почва для совместно выращивания собственных смыслов. Через метафоры будешь исследовать то, как двигаться вперёд, когда нет ясности и привычных ориентиров. Что тебя ждёт: Работа в тройках и группой — до 15 человек 3 часа погружения в текст, образы и ассоциации Совместное исследование своего опыта и опыта других участников. Здесь не будет правильных ответов — здесь они становятся не нужны. То, что уносишь, не пересказывается. Скрижаль остаётся внутри и потом всплывает там, где не ждёшь. Ведущие: Эд — врач, методолог мышления, за его постами следят 200 тыс человек. Елена Морозова — методолог, который практикует, и практик, который концептуализирует.