ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Скрижали адаптивности

ВСмысле
Гороховая улица, 47

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2250₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Как жить в мире, где всё постоянно меняется и при этом не развалиться внутри самому? «Скрижали адаптивности» — это не лекция и не тренинг в привычном смысле. Скорее почва для совместно выращивания собственных смыслов. Через метафоры будешь исследовать то, как двигаться вперёд, когда нет ясности и привычных ориентиров. Что тебя ждёт: Работа в тройках и группой — до 15 человек 3 часа погружения в текст, образы и ассоциации Совместное исследование своего опыта и опыта других участников. Здесь не будет правильных ответов — здесь они становятся не нужны. То, что уносишь, не пересказывается. Скрижаль остаётся внутри и потом всплывает там, где не ждёшь. Ведущие: Эд — врач, методолог мышления, за его постами следят 200 тыс человек. Елена Морозова — методолог, который практикует, и практик, который концептуализирует.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста