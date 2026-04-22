О фильме: Скотт Пилигрим нашёл девушку своей мечты. Но на его пути стоит более сложная задача: чтобы встречаться с ней, Скотту придётся победить её семерых бывших. Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченно