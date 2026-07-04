ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Скейт-парк

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 3600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Уличный андеграунд в скейт-парке. Компот из уличной культуры, технично делающей стиль, с щепоткой эйсвид, брейкс и техно, щелчками деками и с дек. Под раскаты фирменной бочки спортсмены будут раскатывать скейт-контест: хард-кик упадёт на кик-флип, а твои танцы — на их скоростные движения. Диджеи: Mesca Ezo Sport Siberra ROO'S Novikov contest Nienshanz cdj2000nexus

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста