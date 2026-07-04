Уличный андеграунд в скейт-парке. Компот из уличной культуры, технично делающей стиль, с щепоткой эйсвид, брейкс и техно, щелчками деками и с дек. Под раскаты фирменной бочки спортсмены будут раскатывать скейт-контест: хард-кик упадёт на кик-флип, а твои танцы — на их скоростные движения. Диджеи: Mesca Ezo Sport Siberra ROO'S Novikov contest Nienshanz cdj2000nexus