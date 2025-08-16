Последняя тихая вечеринка этого лета. Сказочный лес в центре Петербурга, музыка только в наушниках, игры, мастер-классы, глиттер и танцы до темноты. Лето подходит к концу, и «Книжные аллеи» зовут тебя в Сказочный лес — как в книгах, где за каждым поворотом ждёт чудо: от волшебных чащ Толкина и тропинок у замков Кэрролла до ярмарок Туве Янссон и лесных историй Астрид Линдгрен. Последняя тихая вечеринка сезона. Что такое тихая вечеринка? Это вечер, когда диджей играет прямо на сцене, но музыка звучит только в твоих наушниках. На площадке тебя будет ждать QR-код — сканируй его, переходи по ссылке и подключайся к трансляции в реальном времени. Перед этим устроят Арт-резиденцию — пространство творчества, где за пару часов можно успеть многое: от кастомизации одежды до игр, мастер-классов и квизов. 18:00–20:00: — модный лекторий + коллажный движ — мастер-класс по кастомизации шопперов — игротека с любимыми настолками от GaGa Games — гигантский твистер — квиз с подарками от партнёров 20:00–22:00 — dj-set — мастер-класс «Травяной брелок» — мастер-класс от «Пышечек» — корнер «Собери свой браслет» — глиттер-бар Дресс-код — все оттенки зелёного, цветочные принты, элементы, вдохновлённые природой и лесом. Как попасть: Вход свободный. Локация — у памятника Гоголю на Малой Конюшенной, 3 минуты от метро Невский проспект.