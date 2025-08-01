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Сказочная прогулка по Владимирской

Метро Владимирская

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Прогулка навстречу себе и городу с психологическими и арт-практиками, а также подъёмом на колокольню Владимирского собора. Через городские образы исследуешь свои желания, цели и ощутишь разные пути к ним. Запись через ТГ

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