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На лекции речь пойдёт о том, как попасть в Тир-на-ног, какого размера эльфы на самом деле, почему Конан Дойл верил в фей, зачем феи крадут детей и как обмануть Боггарта...ну и многое другое. Лектор: Лиза Марч — филолог, литературовед, автор блога «Мрачное литературоведение». Обрати, пожалуйста, внимание, что в пространстве нужно будет снять обувь.
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