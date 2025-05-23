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Сказки о феях и эльфах

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

На лекции речь пойдёт о том, как попасть в Тир-на-ног, какого размера эльфы на самом деле, почему Конан Дойл верил в фей, зачем феи крадут детей и как обмануть Боггарта...ну и многое другое. Лектор: Лиза Марч — филолог, литературовед, автор блога «Мрачное литературоведение». Обрати, пожалуйста, внимание, что в пространстве нужно будет снять обувь.

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