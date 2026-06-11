Сказка вне времени
Российская национальная библиотека, Московский проспект, 165к2
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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Художественный проект, в котором привычные сказочные образы переосмысляются через язык современного искусства. Цель выставки — показать, что сказки не являются застывшими историями прошлого. Их смыслы, символы и мораль остаются актуальными и сегодня, формируя универсальные ориентиры для человека.
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