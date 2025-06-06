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Сказания Скрытого Мира

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1800₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Hidden World Fairytales — это концерт-путешествие под звёздным куполом Планетария, где каждое сочинение — история без слов, рождённая композитором Андреем Аксеновым в странствиях по разным культурам и ландшафтам нашей планеты. Его уникальное звучание рождается из сочетания смычковой гитары, гитарной перкуссии и синтезаторов — они становятся проводниками в мир, где важнее не форма, а чувство. Музыка, которая в процессе исполнения удивляет самого автора — и этим трогает сердца слушателей. Чтобы смогли услышать то, что обычно скрыто. Приглашенные музыканты: Илья Римар — вокал Георгий Нефедов — балалайка Андрей Аксенов — композитор и виртуоз гитары, владеющий уникальной техникой игры на гитаре смычком. Он расширяет границы звучания инструмента, соединяя его с живой электронной музыкой и создавая трансцендентную инструментальную музыку, полную страстных импровизаций, захватывающих техник фингерстайла и прекрасных мелодий, вдохновленных классической и этнической музыкой со всего мира.

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