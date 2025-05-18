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«Скандальные вечеринки императоров: гламурная хроника 18 века»: экскурсия-бранч

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Петербург — город балов, ассамблей и веселья без тормозов. Именно здесь в XVIII веке проходили самые экстравагантные вечеринки императоров, о которых до сих пор слагают легенды. Узнаешь обо всём этом подробнее, а после отправишься на уютный обед в ресторан. Ты прогуляешься по Золотому треугольнику Петербурга — между парадными площадями и роскошными дворцами — и узнаешь, что шокировало иностранных гостей новой столицы и как на самом деле отдыхали Пётр I и его потомки. В программе экскурсии: — Ассамблеи Петра I и танцы с участием всех сословий — Екатерина I, которая вставала в шесть вечера и устраивала пиры до утра — Анна Иоанновна и её любовь к карликам, шутам и жестоким развлечениям — Елизавета Петровна и балы в стиле «Метаморфозы», где переодевались даже гвардейцы. Во время бранча экскурсовод Полина Фёдорова расскажет тебе истории любви и скандальные подробности вечеринок Петра I, которые и сегодня могли бы взорвать светскую хронику. Точка отправления экскурсии — Золотой треугольник Петербурга (место уточняется при записи). Завершится прогулка у Михайловского замка — а после вас ждёт обед в интерьерах особняка XIX века Milutin Palace на Садовой, 4. Меню бранча: — Императорский салат с цыплёнком, кедровыми орешками и домашним майонезом — Куриная грудка с соусом из горгонзолы и картофелем стоун — Бокал игристого Лектор: Полина Фёдорова — профессиональный гид по Петербургу. Длительность: экскурсия — 1 час + бранч и лекция — 1 час.

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