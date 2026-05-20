Отправишься на проходимый и очень красивый маршрут. Поедешь в будний день, чтобы не застать толпы туристов. Под Выборгом посмотришь на скальные массивы: Пальцевский, Беличьи скалы и массив Цветок. Маршрут видовой: пока нет листвы скалы хорошо просматриваются, можно полюбоваться видом на окрестности. Рельеф местности интересный: будешь проходить по хвойному лесу с огромными валунами, через открытые участки, дойдёшь до живописного залива между скал, руин моста и памятного мемориала. Расходы: — 1390 рублей участие в походе; — 806 рублей на дорогу. Памятка участнику: Одевайся удобно и по погоде, так, чтобы можно было снять или надеть дополнительный слой одежды, обработай одежду средствами от клещей. Обувь должна быть закрытая, с протектором, подходящим для скалистого рельефа (не скользящая!). В любую погоду бери с собой дождевик и запасные носки. Что взять с собой: 1) Паспорт РФ с постоянной регистрацией в любом субъекте РФ — обязательно! Необходим для нахождения на территории, по которой будет проходить маршрут; 2) Чай в термосе/воду и еду на целый день (смотри по своим потребностям). Ориентируйся на 2-3 перекуса; 3) Плащ-дождевик на случай дождя — обязательно; 4) Пенку-сидушку для удобного отдыха на привалах; 5) Личную аптечку с препаратами, прописанными тебе врачом (аптечка первой помощи будет у инструктора); 6) Средство от комаров; 7) Заряженный телефон.