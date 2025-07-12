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Сияние: эмбиент-концерт

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

«Сияние» — вечернее аудио-погружение под звёздным сводом, синтез природного и электронного эмбиент-звучания. Тебя ждёт звуковое путешествие под куполом планетария — пространственная музыка, растворяющая границы реальности. Она открывает доступ к состояниям покоя, созерцания и внутреннего полёта. Иммерсивная визуальная проекция на куполе сопровождает звук, усиливая эффект погружения: мерцающие световые формы, абстрактные пейзажи и космические движения становятся частью общего медитативного пространства. Антон Крамбл — музыкант, исследующий пересечения аналогового синтеза и звуков естественной среды. Его живое выступление — это диалог между машиной и природой, в котором нет места случайным элементам: каждое звучание органично, как дыхание леса или колебание звёздного света. Это не просто концерт — это ритуал, в котором звуковая энергия становится проводником к глубинным состояниям.

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