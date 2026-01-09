Сирены титана
ул. Восстания, 41
Начало:
Завершение:
от 2600₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Великий гуманистический роман Курта Воннегута. С одной стороны, это бесконечно остроумная, закрученная история, маскирующаяся под научную фантастику, с межпланетными войнами, полётами через всю вселенную, предсказаниями будущего. С другой стороны, это ироническая и прозрачная притча о недопустимости любого насилия, о преступности манипуляций, какими бы благими целями не были они продиктованы. О ценности любой человеческой личности, о её праве быть и чувствовать. И о том, что человек способен в любых нечеловеческих обстоятельствах остаться человеком. Начинаться спектакль будет с псевдодокументальной лекции о марсианском вторжении на Землю. И возникновении в результате этого вторжения новой религии. Во второй части история перевернётся, чтобы показать происходящее глазами нескольких людей, жертв этих катаклизмов, в эстетике онлайн-кино. Внимание к человеческой психике через возможность крупного плана, разглядывание проявлений человеческой психики во всех её подробностях и нюансах. Минимализм. Только человеческие лица в чёрном космосе. Продолжительность спектакля: 3 ч 35 минут с двумя антрактами.
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