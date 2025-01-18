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  1. Санкт-Петербург
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Синтез

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

В субботу в бар-клубе «Ритмы» ребята создадут синтез, миксуя нетленную классику нойзовых синтов и ломаной ударки, с мрачным, готическим грувом глухого кика. А специальные гости, покорившие музыкальную индустрию Питера раскроют весь потенциал Jump Up и Dubstep сцены. В лайнапе: NRJA / SOSO4KA 035 / XSTNCE / SPARKS / HOBO / Spacemannnnnnn / SMOSY / Phantom Pain / BLACK RIDER / Rita Propit / NYSTAGM / Flegmatikk / Wild b / ASMR / MraMora / Valya Raduisya / Lhzvr / GUZELLE / IN.ACHE FC/DC / 18+ Ночь сопроводит маркет удивительных товаров и перформансы от друзей клуба «РАДУЙСЯ».

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