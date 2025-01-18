В субботу в бар-клубе «Ритмы» ребята создадут синтез, миксуя нетленную классику нойзовых синтов и ломаной ударки, с мрачным, готическим грувом глухого кика. А специальные гости, покорившие музыкальную индустрию Питера раскроют весь потенциал Jump Up и Dubstep сцены. В лайнапе: NRJA / SOSO4KA 035 / XSTNCE / SPARKS / HOBO / Spacemannnnnnn / SMOSY / Phantom Pain / BLACK RIDER / Rita Propit / NYSTAGM / Flegmatikk / Wild b / ASMR / MraMora / Valya Raduisya / Lhzvr / GUZELLE / IN.ACHE FC/DC / 18+ Ночь сопроводит маркет удивительных товаров и перформансы от друзей клуба «РАДУЙСЯ».