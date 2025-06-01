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Sing! Dance! Shine!

АТС
улица Некрасова, 3-5

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от 1250₽ до 2000₽
Возраст 0+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Яркая танцевальная вечеринка «Sing! Dance! Shine!». Маргарита Макара & Loui`s Charm Band. Тебя ждут волшебные ритмы: jazz, soul, rhythm & blues, pop music Маргарита Макара: — Яркая вокалистка и автор-исполнитель — Основатель и руководитель Loui`s Charm Band — Лауреат множества вокальных премий — Хедлайнер международных джазовых фестивалей — Участница телепрограмм федеральных каналов Коллектив Loui’s charm band основан увлечёнными людьми, поистине любящими своё дело. Участники проекта — профессионалы с большой буквы: рекордсмены мировых шоу, резиденты крупных театров, частые гости крупнейших событий Санкт-Петербурга и хедлайнеры знаковых фестивалей. Каждое выступление Маргариты и её банды — это зажигательные ритмы, яркие эмоции и драйв, которыми с невероятной отдачей делятся участники со своим слушателем.

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