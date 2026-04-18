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синдром главного героя

Циферблат
набережная реки Мойки, 90

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от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Два романтика-бунтаря, формально из Екатеринбурга, но на самом деле — живущие в собственных песнях. Их музыка — это переосмысление реальности через рефлексию о любви, надежде и внутренних переменах. треки звучат как записи из личного дневника: искренне, пронзительно, без фальши. Меланхоличное, но драйвовое настроение, эпатажный высокий вокал, точно запомнится, и гитарная основа с налётом альтернативного звучания 2000-х. Тексты тронут всех и каждого. Музыка, которая говорит о том, что на душе. Музыка, которая погружает в атмосферу искренности и лёгкой свободы. Музыка, которая заставит почувствовать, как гитарные риффы отзываются в сердце. Встреча строго в акустике — это подарит особую интимность и глубину звучанию, позволит по-новому услышать знакомые мелодии и проникнуться каждой строчкой.

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