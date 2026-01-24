Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. Какао+мультики из детства. О мультике: Семейство Симпсонов — папаша Гомер, мама Мардж, дочери Лиза и маленькая Мэгги, и несносный подросток Барт — проживают в среднестатистическом городке Спрингфилд. Гомер трудится на местной атомной станции, Мардж занимается домом и детьми, любознательная Лиза отлично учится в школе, а Барт постоянно попадает во всякие переделки. Какао включён в стоимость.