Симпсоны (6 лучших серий)
Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2
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799₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. Какао+мультики из детства. О мультике: Семейство Симпсонов — папаша Гомер, мама Мардж, дочери Лиза и маленькая Мэгги, и несносный подросток Барт — проживают в среднестатистическом городке Спрингфилд. Гомер трудится на местной атомной станции, Мардж занимается домом и детьми, любознательная Лиза отлично учится в школе, а Барт постоянно попадает во всякие переделки. Какао включён в стоимость.
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