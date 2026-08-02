Набережная Севкабель Порт. Большая сцена у самой Невы. Закат, ветер и музыка, которая вернёт тебя в любимую историю. В этот вечер она оживет в исполнении оркестра и мир Странных Дел «Stranger Things» вдруг станет чуточку ближе. Любимые герои и главные моменты сериала появятся на огромном 6-метровом экране, струнные будут улетать в небо, а в сером летнем питерском небе будет прятаться Истязатель разума. Будешь подпевать Kate Bush Взбегаю на Этот Холм «Running Up That Hill» и вновь переживать за персонажей, схваченных Векной. Вспомнишь эпичный концерт Эдди под забойные риффы Metallica Мастер марионеток «Master of Puppets». И будут дрожать и гаснуть лампочки на ветру под заглавную тему сериала, и будет финальная сцена под The Police – Каждый твой вдох «Every Breath You Take». «Очень странные дела» — это больше, чем просто сериал про монстров. Это история про нас. Про то, как важно держаться друг за друга, не врать, не бояться быть «чокнутым» и оставлять дверь открытой для тех, кого мы любим. Даже в самые тёмные времена всегда найдётся место для света, дружбы и правильных слов. Гирлянды на стенах, скрипучий звук кассетного плеера, велосипеды, брошенные у подъезда. «Очень странные дела» пахнут детством. Даже если твоё детство пришлось на нулевые или десятые, и прошло не в Америке, а в России. А когда сядет солнце и летнее небо сольётся с водной гладью в одну линию покажется Изнанка. На одну секундочку. Между Питером и Хокинсом. Как незакрытая дверь в нашу юность, в любимые истории, в посиделки с друзьями до ночи за очередной настолкой. Честно. Ведь «Друзья не лгут». О музыкантах: Оркестр «Резонанс» воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт.