Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Колизей, Невский проспект, 100
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от 3300₽ до 8700₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Концерт, где ты сможешь окунуться в эпоху рыцарей и замков. Команда Cagmo представляет новую концертную программу по музыке из знаменитой серии РПГ «Kingdom Come: Deliverance» в исполнении симфонического оркестра и хора в декорациях. Ты погрузишься в средневековый мир Kingdom Come: города и замки, рыцарские турниры и повседневная жизнь жителей оживут в оркестровых аранжировках. В программе — яркие композиции из обеих частей культовой игры: «Kingdom Come: Deliverance» и «Kingdom Come: Deliverance II», одного из главных претендентов на звание игры 2025 года.
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