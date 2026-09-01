Концерт, где ты сможешь окунуться в эпоху рыцарей и замков. Команда Cagmo представляет новую концертную программу по музыке из знаменитой серии РПГ «Kingdom Come: Deliverance» в исполнении симфонического оркестра и хора в декорациях. Ты погрузишься в средневековый мир Kingdom Come: города и замки, рыцарские турниры и повседневная жизнь жителей оживут в оркестровых аранжировках. В программе — яркие композиции из обеих частей культовой игры: «Kingdom Come: Deliverance» и «Kingdom Come: Deliverance II», одного из главных претендентов на звание игры 2025 года.