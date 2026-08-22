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Симфония Imagine Dragons & Coldplay

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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2100₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Симфония Imagine Dragons против Coldplay — грандиозное симфоническое шоу под открытым небом у Невы. Dreamers Orchestra приглашает на концерт, стирающий границы между жанрами. На набережной Севкабель Порта оживёт музыка культовых Imagine Dragons и Coldplay, обретая новое звучание в исполнении оркестра. Тебя ждёт битва двух величайших групп XXI века. Драйв рока, красота и мощь оркестрового звучания, закат над водой и шум волн — всё это сделает вечер по-настоящему незабываемым. Представь: вечер, гаснущие огни, солнце, уходящее за горизонт. И под крики чаек звучит Paradise. Это не просто концерт — это живые эмоции. В этот вечер сцена у моря превратится в пространство, где встретятся энергия и свет. Imagine Dragons — как гром и буря где-то над Финским заливом: Believer, Thunder, Radioactive, Demons – адреналин, вспышки, молнии. Coldplay — как мягкий закат: Да здравствует Жизнь, Часы (Viva La Vida, Clocks) — последние лучи солнца сквозь облака. От мощных, взрывных хитов до тонких баллад. Скрипки, улетающие в небо, и ударные — как ритм сердца. Концерт, где каждая песня — абсолютный хит. Где невозможно не подпевать.

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