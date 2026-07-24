Что будет, если великие произведения Баха, Чайковского, Бетховена встретятся с мощью и энергией рок-концерта? Когда знакомые и любимые мелодии зазвучат как настоящий стадионный рок? Когда гений встретится с безумием, скрипка с электрогитарой, а дирижер из неподвижной фигуры превратится в настоящую рок звезду? «Рок против Классики» — это яркое шоу оркестра «Симфонические звери» под руководством Бориса Никонова. На набережной Севкабель Порта состоится большой летний концерт, в котором бессмертные шедевры классики превратятся в захватывающее симфоническое рок-представление. На фоне закатного неба, сверкающих огней города и шёпота волн, академическая музыка встретится с концентрированным драйвом рока. Бешеные ритмы, мощное оркестровое звучание и фирменный театральный стиль раскроют знаменитые произведения по новому, так как ты их ещё не слышал и даже не представлял. Знакомые с детства темы зазвучат так, будто специально написаны для большого летнего концерта под открытым небом. «Рок против Классики» — это вечер, где классика сбросит музейную пыль и потертую обивку стульев академических залов, выйдет на Сцену у моря и зазвучит как гимн свободе рок-н-ролла. Крики чаек и гитарные соло, гул большой воды и виолончелей, мерцающие в вечернем летнем бризе огни и нежность скрипок. Летний Питер, панорама Финского, набережная любимого Севкабель Порт и большой настоящий рок концерт.