Уникальный оркестр нового формата из Санкт-Петербурга, который разрушает границы между жанрами. В их звучании классика естественно соседствует с роком, джазом, электроникой и экспериментальной музыкой, превращая каждое выступление в живой, мощный перформанс. Все музыканты оркестра — профессионалы с академическим образованием, но проект уходит от академизма в пользу свободы и энергии сцены. Струнные, духовые, оркестровые ударные, электрогитара и массивный гонг Там-Там создают незабываемую палитру звука. На концертах «Симфонические твари» соединяют виртуозную технику с искренней эмоциональностью, превращая музыку в настоящее театральное действие. В данный момент коллектив готовит студийные записи, включая авторскую версию «Лунной сонаты» и мини-альбом «The Nutcracker» — современное переосмысление балета Чайковского.