Симфонические твари — мультиформатный оркестр из Санкт-Петербурга, который переосмысливает музыку без жанровых границ. В авторских аранжировках коллектива классика переплетается с роком, джазом и андеграундом, рождая мощное и живое звучание. Оркестр сочетает академическую технику с безумной энергетикой современного перформанса, разрушая привычные представления о классической музыке. На сцене «Симфонические твари» превращают каждый концерт в непредсказуемое шоу с оркестровыми ударными, струнными, духовыми, электрогитарой и гигантским гонгом Там-Там. И всё это на набережной Севкабель порт, прямо у летнего Питерского моря. Крики чаек и вид на сверкающий мост, танцы на закате и огни лампочек в темноте теплого летнего вечера.