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Sim Salabim x Bunga-Bunga

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Сегодня Ю делится на две волшебные сцены: во Дворе — Sim Salabim от Bunga-Bunga! превращает пространство в восточный музыкальный базар с house, nu disco и tech house. За пультом — ZokZok & Zlaman, Texture & Euka, Any Object & Nastia Neutra, Kortez, Lobanov и M.Ti. А в Зале — вечеринка Wizards, где звучит только проверенная алхимия минимала, дип-теха и тех-хауса в исполнении Alexander Viltsev, John Vegas и Zamaraev. Начало в 21:00. Правила входа: до 21:00 фри, после — 700р. в предпродаже онлайн, на входе — 900р.

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