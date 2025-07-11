Сегодня Ю делится на две волшебные сцены: во Дворе — Sim Salabim от Bunga-Bunga! превращает пространство в восточный музыкальный базар с house, nu disco и tech house. За пультом — ZokZok & Zlaman, Texture & Euka, Any Object & Nastia Neutra, Kortez, Lobanov и M.Ti. А в Зале — вечеринка Wizards, где звучит только проверенная алхимия минимала, дип-теха и тех-хауса в исполнении Alexander Viltsev, John Vegas и Zamaraev. Начало в 21:00. Правила входа: до 21:00 фри, после — 700р. в предпродаже онлайн, на входе — 900р.