Премьера спектакля от любительского психологического театра «Душа». В центре событий — пара: Грэг и Кэйт. Супруги, которые много лет вместе, охладели друг к другу. Кэйт увлечена преподаванием английской литературы, а Грэг потерял интерес как к жизни, так и к Кэйт. Но вдруг... Остроумная комедия по пьесе американского драматурга Альберта Герни очаровывает своей интригой, неожиданными поворотами и добрым финалом. Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта. Вход — donation.