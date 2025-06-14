Силовая
Конюшенная пл., 2в
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Завершение:
от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь, которая раскроет весь спектр dubstep-звучания на полную. Ревущий бэйс-сауд и качающие драм-партии сотрясут танцпол клуба Angar уже скоро. Для тебя выступят: Masha Acid (Мск) Mvriv Deejaynosex Blvck Cvrnvge Neexee Reian
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