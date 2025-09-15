Сила творчества: как арт-терапия помогает в борьбе с эмоциональным выгоранием
набережная реки Мойки, 90
Начало:
Завершение:
от 520₽ до 600₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Арт-терапия объединяет психологию и творчество, помогая исследовать внутренний мир через экспрессию. Узнаешь, как творчество способствует осознанию себя и профилактике эмоционального выгорания, а также сможешь испытать арт-терапию на практике. В программе мастер-класса: — Участники научатся распознавать эмоциональное выгорание — Познакомишься с арт-терапией на практике — Узнаешь, что может помочь найти опору в трудное время Ведущая — Мария Вышелесская, арт-терапевт, кросс-культурный психолог, ведущий сотрудник Центра культур англоязычных стран ВГБИЛ им. Рудомино. Вход по тарифу Циферблата, 3руб/мин + 250 руб.
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