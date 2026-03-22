Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Эпическая драма о жизни и смерти Сида Вишеса, фильм о сумасшедшем времени — 70-х, о рок музыке, о становлении и распаде легендарной группы Sex Pistols, о любви, о поисках свободы и разочарованиях… Дубляж