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Шура Кузнецова

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

«Нежный Дэнс» Шуры Кузнецовой, камерный концерт под открытым небом, где каждое слово — будто шепчет прямо в сердце, а каждая нота — словно ласковое прикосновение. Шура — та, кто умеет говорить от имени самых тонких переживаний, обнимая не только голосом, но и смыслом. Песни «Молчи и обнимай меня крепче», «Я как моя музыка», «Свети и не смотри назад» уже стали личными саундтреками для тысяч. И сейчас — время новой главы.

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