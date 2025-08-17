«Нежный Дэнс» Шуры Кузнецовой, камерный концерт под открытым небом, где каждое слово — будто шепчет прямо в сердце, а каждая нота — словно ласковое прикосновение. Шура — та, кто умеет говорить от имени самых тонких переживаний, обнимая не только голосом, но и смыслом. Песни «Молчи и обнимай меня крепче», «Я как моя музыка», «Свети и не смотри назад» уже стали личными саундтреками для тысяч. И сейчас — время новой главы.