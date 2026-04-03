Шум тишины
наб. Обводного канала, д. 74 лит. Б., Библиотека Планетария (стеклянная конструкция перед Планетарием)
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Встреча, направленная на познание внутреннего мира человека через образ звёзд, созвездий и целого звездного мира. Тебя ждёт психологическая игра, автором которой является Ирина Красова, психолог, арт-терапевт, сказкотерапевт. Ты будешь рисовать, познавать, читать и открывать скрытые смыслы своих внутренних желаний. Эта игра для тех, кто хочет избавиться от внутреннего хаоса, обрести опору и восстановить целостность личности. Ведущая — Ирина Красова, магистр психологии, аспирант кафедры философии, сказкотерапевт, арт-терапевт, член Международного союза сказкотерапевтов, автор метода мультимодальной терапии и книг «Революция мыслей», «Мультимодальная терапия: опыт психологического консультирования».
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