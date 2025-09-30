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Штраус — Бог, владеющий страстями

Замок БИП, Мариинская улица, 4

Начало:

Завершение:

7990₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Арт-ужин, посвященный Йогану Штраусу-сыну, знаменитому австрийскому композитору, «королю вальса». Его жизнь была похожа на увлекательный роман: она началась с музыкальной дуэли с отцом, прошла в лучах славы короля вальса и завершилась попыткой переписать родословную. Йоганн Штраус посвятил творчеству пятьдесят пять лет. Он обладал редким трудолюбием и сочинял непрестанно, в любых условиях. «Мелодии текут из меня, как вода из крана», — в шутку говорил он. Тебя ждет рассказ о: – злом гении отца; – «завоевании» Вены; – музыкальной карьере; – контракте в России и большой любви; – павловских музыкальных сезонах и другом. В меню: – Салат из груши с сыром рокфор и глазированными орехами; – Coq au vin (Петух в вине) — шоу-блюдо; – Десерт «Ягодный сабайон»; – Морс; – Чай/кофе на выбор; – Бокал игристого вина. Ведущая: Наталия Кадик.

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