Ночной сеанс лейбла и формации Штекер (Shteker) в клубе по случаю выхода нового сборника и неумолимого стремления делать красиво. Презентация компиляции и восьмичасовой интервал времени с активистами электронной сцены Петербурга и завсегдатаями вечеринок лейбла.