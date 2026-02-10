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Вечеринки
Про событие
Ночной сеанс лейбла и формации Штекер (Shteker) в клубе по случаю выхода нового сборника и неумолимого стремления делать красиво. Презентация компиляции и восьмичасовой интервал времени с активистами электронной сцены Петербурга и завсегдатаями вечеринок лейбла.
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