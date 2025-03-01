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  1. Санкт-Петербург
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Штекер

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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Завершение:

от 900₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Большой шоукейс лейбла и комьюнити «Штекер» на двух сценах Ритмов. Полноценный состав резидентов, участники релизов лейбла, артисты с разных уголков страны и презентация дебютной компиляции в первый весенний день. Программа: Arkadich, Undergroover, DJ Angel, STUDMIRE, Strvrv, Dimka Batarin, evie, Ezo Sport, Bovitz, Sprntr, Secret G, Hypothese, Xan Lauren, VETV, SURF3R1, Rudekid.

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