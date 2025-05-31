Шоукейс лейбла «Сквозь»: «Досвидошь», «Электросон», «Птицы под водой» и «Серцелев»
Лиговский проспект, 50к16
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от 1000₽ до 2500₽
Возраст 16+
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Про событие
На сцене клуба Сердце: «Досвидошь», «Электросон», «Птицы под водой» и «Серцелев». Пост-панк — это спектр. И резиденты лейбла «Сквозь» покажут тебе, каким он может быть. У «Досвидошь», например, бурлящий звук с нойзовыми элементами, уже нашедший немало поклонников по всей стране. «Электросон» представит более торжественное и наэлектризованное звучание. «Птицы под водой» будут брать эмоциональной подачей, а «Серцелев» даст фирменного звука с отсылками к позднесоветским коллективам. Если ты без ритмичного баса никуда, то шоукейс к посещению обязателен.
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