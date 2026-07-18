Программа предстоящего шоукейса составлена из живых выступлений резидентов и близких к лейблу артистов, предлагая слушателю погружение в актуальную панораму локальной инструментальной и электронной музыки. «ГОСТ Звук» — один из ведущих независимых электронных лейблов, формирующий звучание локальной сцены с 2014 года. За более чем десятилетие вокруг лейбла сложилось устойчивое сообщество музыкантов, художников и слушателей, объединённых интересом к пограничным зонам между звуком, технологией и современным искусством. Rumoria + Оля Монастырская — воздушная электроакустика с элементами фолка. Lapti — легендарный битмейкер выступит с эксклюзивным материалом на SP-404. Впервые присоединится Вентоулин — сольный проект Тёмы из «Двух Обрезов» — туманные, меланхоличные баллады. Fama87 отыграет специальный ambient/experimental-лайв, проливая свет на готовящийся к выходу материал на его лейбле «Личная Звукозапись». В завершение кураторы лейбла 8ousy и Flaty выступят с плёночными импровизациями на кассетной станции «Магнитрон».