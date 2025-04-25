Шоукейс в рамках международного форума Colisium St.Petersburg 2025, где встретятся четыре музыкальных мира: камерность и надрыв, инди-романтика и безумие, интеллектуальный рок и первобытная тоска. В этот вечер Ю превратится в живую мозайку звуков, стилей и образов, где каждый сет — отдельная вселенная. Аннушкаа — голос, в котором одновременно прячутся буря и свет. После нескольких лет акустического одиночества она возвращается с группой и новым звуком: нежным, но плотным, словно ткань из рока и лирики. В песнях — личное, обострённое и честное. Соня хочет танцевать — московская группа с образом-проводником: Соня, мрачная и тревожная, ведёт нас по краю. За ней — мощные тексты, инди-рок с постпанковым привкусом и саунд, готовый качать и ломать. Честная музыка о хрупкости и ярости. Другое дело — это театр эмоций в теле группы. Сочетая арт-поп и инди-рок, они балансируют между доступной сложностью и хрустальной поэтикой. Концерты «Другого дела» — всегда момент катарсиса: как будто весь мир переживает с тобой и для тебя. И секретный гость, о котором ты узнаешь на самом мероприятии.