На каскадёрском шоу «Русский форсаж» в программе мотофристайл, мотостантрайдинг, горения, драки, погони, высотные падения, автородео, шар смелости и многое другое. До мероприятия для зрителей будут экстремальные развлечения на любой вкус и возраст. Например, катание на биг-футе, мотоцикле Mad Max, дрифт-такси, а также другие интересные аттракционы и конкурсы. Продолжительность шоу — 1,5 часа. Дети до 4-х лет бесплатно.