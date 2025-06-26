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[отменено] Шоу каскадёров Мастера Панина

ЭкоПарк, Охтинская аллея, 9

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 0+
Стендап
Необычное
Фестивали

Про событие

На каскадёрском шоу «Русский форсаж» в программе мотофристайл, мотостантрайдинг, горения, драки, погони, высотные падения, автородео, шар смелости и многое другое. До мероприятия для зрителей будут экстремальные развлечения на любой вкус и возраст. Например, катание на биг-футе, мотоцикле Mad Max, дрифт-такси, а также другие интересные аттракционы и конкурсы. Продолжительность шоу — 1,5 часа. Дети до 4-х лет бесплатно.

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