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Шоу длинной формы импровизации «Домыслы»

Art Lab Medovarus Bar
Мучной переулок 5

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Два актёра создадут длинную театральную и комедийную постановку прямо на твоих глазах. Они возьмут из зала две истории от зрителей и объединят их в одну. Но есть один нюанс — историй друг друга они не знают... Все персонажи, шутки и сюжетные повороты будут придумываться прямо на сцене без какого-либо сценария. Актёры и комики: Трескин Андрей и Людмила Шуть Программа: знакомство и объяснение концепции зрителям: 15 минут; Обсуждение историй из зала: 15 минут; Импровизационная постановка: ~ 60 минут По промокоду «дурдомыслы» скидка

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