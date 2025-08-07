Два актёра создадут длинную театральную и комедийную постановку прямо на твоих глазах. Они возьмут из зала две истории от зрителей и объединят их в одну. Но есть один нюанс — историй друг друга они не знают... Все персонажи, шутки и сюжетные повороты будут придумываться прямо на сцене без какого-либо сценария. Актёры и комики: Трескин Андрей и Людмила Шуть Программа: знакомство и объяснение концепции зрителям: 15 минут; Обсуждение историй из зала: 15 минут; Импровизационная постановка: ~ 60 минут По промокоду «дурдомыслы» скидка