В библиотеке комиксов продолжается цикл «Шорты», в рамках которого участники смотрят и обсуждают короткометражные анимационные фильмы из разных стран. Короткометражки, как обычно: культовые и редкие, красивые и ужасные, психоделические эксперименты и трогательные истории. Разные по стилям и темам. Можно: — прийти без короткометражного опыта; — активно участвовать в обсуждении; — просто смотреть.