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Шорты: цикл короткометражной анимации

Библиотека комиксов
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

В библиотеке комиксов продолжается цикл «Шорты», в рамках которого участники смотрят и обсуждают короткометражные анимационные фильмы из разных стран. Короткометражки, как обычно: культовые и редкие, красивые и ужасные, психоделические эксперименты и трогательные истории. Разные по стилям и темам. Можно: — прийти без короткометражного опыта; — активно участвовать в обсуждении; — просто смотреть.

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