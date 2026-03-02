На этом мастер-классе будешь работать с цианотипией — старинной техникой печати, где свет оставляет след различных предметов или негативов на ткани и бумаге, а каждый отпечаток получается неповторимым. В самом деле, ничего нельзя повторить точно — каждый отпечаток уникален. Ты точно почувствуешь себя волшебником. Ты создашь: — шоппер — универсальная вещь, которая всегда пригодится. Но эта будет уникальной. — 2 открытки, на которых потренируешься и поймёшь, как работает данная техника. Ты сможешь отпечатать различные растения, фотографии (негативы из наличия в студии, либо ты можешь принести свои негативы формата А5-А4) А ещё ты получишь: — ощущение спокойствия — удовольствие от процесса, а не результата — положительные эмоции, ведь это так здорово сделать что-то своими руками. Не нужно уметь рисовать. Не нужно знать, «как красиво», ведь в этой технике красиво всё.