О фильме: Молодая девушка, помешанная на шопинге и дорогой одежде, живет в состоянии войны между своим банковским лимитом и искушениями большого города. При этом по профессии она — журналист финансового издания, щедро раздающего советы по правильному управлению личным капиталом. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo