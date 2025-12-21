Изучишь, как устроены старейшие рынки, обсудишь новогодние подарки и традиции прошлого, согреешься горячим напитком из стаканчика с твоим портретом. На экскурсии ты увидишь, обсудишь и сравнишь главные торговые центры Петербурга XIX века, поговоришь об их истории и влиянии на развитие города, разберёшься, как совершали покупки и готовились к новому году в разные исторические периоды.