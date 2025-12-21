ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Шопинг в XIX веке: архитектура торговых дворов и новогодние покупки

наб. канала Грибоедова, 28 (около пекарни ЛюдиЛюбят)

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Выставки
Фестивали
Еда

Про событие

Изучишь, как устроены старейшие рынки, обсудишь новогодние подарки и традиции прошлого, согреешься горячим напитком из стаканчика с твоим портретом. На экскурсии ты увидишь, обсудишь и сравнишь главные торговые центры Петербурга XIX века, поговоришь об их истории и влиянии на развитие города, разберёшься, как совершали покупки и готовились к новому году в разные исторические периоды.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста