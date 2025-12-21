Шопинг в XIX веке: архитектура торговых дворов и новогодние покупки
наб. канала Грибоедова, 28 (около пекарни ЛюдиЛюбят)
Начало:
Завершение:
2300₽
Возраст 12+
Выставки
Фестивали
Еда
Про событие
Изучишь, как устроены старейшие рынки, обсудишь новогодние подарки и традиции прошлого, согреешься горячим напитком из стаканчика с твоим портретом. На экскурсии ты увидишь, обсудишь и сравнишь главные торговые центры Петербурга XIX века, поговоришь об их истории и влиянии на развитие города, разберёшься, как совершали покупки и готовились к новому году в разные исторические периоды.
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