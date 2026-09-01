Резиденты фестивалей «Ленинградские мосты», «Дикая Мята», UMN, Moscow Jazz Festival, чьи треки звучат в топовых российских сериалах и регулярно попадают в редакторские плейлисты, привезут в Петербург фирменное сочетание соул, поп и электро саунда, этнических мотивов в новых и уже любимых песнях после большой премьеры в Москве. Живые аранжировки, мощный вокал и искренний диалог со слушателем в узнаваемом звучании Shoo, где каждая новая встреча непохожа на предыдущую.