Дегустация, на которой ты познакомишься с миром крепких напитков — виски, текила, джин, кальвадос, коньяк, ром. Чем уникален мир? Своим огромным разнообразием. И с миром крепких напитков такая же история. Они непохожи друг на друга — тем и интересны. На мероприятии узнаешь об основных категориях крепких напитков, истории их появления и технологиях производства. Совершишь увлекательное путешествие по разным регионам: от берегов живописной Шотландии до теплых вод Карибского бассейна и колоритной Италии. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.