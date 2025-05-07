ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Школа крепкого алкоголя

Петровский проспект

Начало:

Завершение:

3490₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация, на которой ты познакомишься с миром крепких напитков — виски, текила, джин, кальвадос, коньяк, ром. Чем уникален мир? Своим огромным разнообразием. И с миром крепких напитков такая же история. Они непохожи друг на друга — тем и интересны. На мероприятии узнаешь об основных категориях крепких напитков, истории их появления и технологиях производства. Совершишь увлекательное путешествие по разным регионам: от берегов живописной Шотландии до теплых вод Карибского бассейна и колоритной Италии. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста