Концерт Shirra, группы, которая давно вышла за рамки питерской сцены и жанровых определений. Они начинали как квартет, а теперь — это большая творческая команда с узнаваемым звучанием, где трип-хоп, лоу-рок, электроника и пауэр-поп сливаются в цельную эмоциональную волну. Уникальный саунд, мощный грув, женский вокал с характером и отточанная драматургия лайва — всё это Shirra, как они есть сегодня. С альбомами «You Are Mine» и «Hardliner» они закрепились в статусе интеллектуального альтернативного феномена, а с новыми шоу продолжают доказывать: Shirra — это не просто музыка, это атмосфера, в которую хочется нырнуть с головой.