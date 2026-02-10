Шестое чувство (The Sixth Sense)
Арсенальная наб., д. 1
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Brutalist отправляет в путешествие сквозь перкуссионный, наполненный свингом хардгрув и индустриальный хард-техно с упором в бочку — на двух танцполах. К резидентам Paralel, Monasterio и другим локальным артистам присоединится The Sixth Sense из Берлина — ценитель жёсткого, гипнотичного техно, впервые в России. По сложившейся традиции — квадро-звук от Turbosound и выверенный световой сетап.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи