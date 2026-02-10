Brutalist отправляет в путешествие сквозь перкуссионный, наполненный свингом хардгрув и индустриальный хард-техно с упором в бочку — на двух танцполах. К резидентам Paralel, Monasterio и другим локальным артистам присоединится The Sixth Sense из Берлина — ценитель жёсткого, гипнотичного техно, впервые в России. По сложившейся традиции — квадро-звук от Turbosound и выверенный световой сетап.